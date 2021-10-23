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Славянская ТЭС на Украине остановлена из-за отсутствия угля

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Александр Крюков/kreosan/Wikimapia

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), находящаяся в Донецкой области Украины, прекратила работу из-за отсутствия угля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую государственную компанию «Укрэнерго».

«По состоянию на 10.30 (совпадает с Москвой) субботы станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля», — указано в сообщении.

Согласно информации министерства энергетики Украины, отставание от графика накопления угля на Славянской ТЭС достигает 200 тыс. тонн. В общей сложности на складах ТЭС и теплоэлектроцентралей находится около 590 тыс. тонн угля, что в 4,5 раза меньше нормы, утвержденной ведомством.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Украина полностью провалила подготовку к отопительному сезону. По его словам, в прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров, а на начало этого — лишь 18,5 млрд.

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