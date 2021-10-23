Премьер-министр Молдавии прокомментировала переговоры по газу с Россией

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1 заявила, что Кишинев не признает исторический долг за газ, по этой причине он не должен быть частью переговоров с «Газпромом» о поставках топлива в республику, сообщает РИА «Новости».

«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту», — сказала Гаврилица.

По ее словам, исторический долг за газ — это тема для отдельного разговора и она должна обсуждаться в другом контексте.

Гаврилица также не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что вопрос о возвращении Молдавией долга поднимался на переговорах с «Газпромом».

Накануне стало известно, что двухдневные российско-молдавские переговоры по газу, которые проходили у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, завершились безрезультатно. По словам Козака, российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной скидки в размере 25%, но молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной.

«Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. Власти республики надеются заключить с российской компанией новое долгосрочное соглашение на поставку газа, которое пока не подписано.

22 октября в Молдавии объявили чрезвычайное положение на 30 дней из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну.