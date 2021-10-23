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Эксперты рассказали, как часто россияне не возвращают кредиты

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Исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс» показало, что россияне задерживают выплаты по каждому десятому выданному в стране кредиту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Около 7,1 млн кредитов являются проблемными в этом отношении, подчеркивается в исследовании. Как отмечают эксперты, число кредитов, находящихся в просрочке более 90 дней, до конца года продолжит увеличиваться и к концу декабря достигнет 7,5 млн.

Ранее глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер заявил, что обезопасить банковские счета от мошенников можно с помощью нескольких правил.

По его словам, ни в коем случае нельзя никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды подтверждения из СМС. Этих правил достаточно, чтобы защититься от злоумышленников, считает он.

До этого руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея назвал несколько способов, которые помогут сэкономить на денежных переводах.

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