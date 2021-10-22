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Украина предложила Европе дополнительный объем транзита газа

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Karoly Arvai/Reuters

Украина предлагает Евросоюзу дополнительные мощности по транзиту российского газа. Соответствующее заявление сделал секретарь Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает ТАСС.

«Украина предлагает европейским странам обеспечить дополнительные поставки 55 млрд куб. м газа из России в Европу по украинской ГТС», — сказал он.

27 сентября Россия и Венгрия заключили новый контракт на поставку газа сроком действия до конца 2036 года. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию для оценки соответствия нового газового контракта между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» не стала бронировать дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре.

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