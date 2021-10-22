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Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года

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Курс доллара в пятницу, 22 октября, упал ниже 70 рублей. Это произошло впервые с июня 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Также в этот день курс евро снизился до 81,49 рублей — это впервые с лета прошлого года.

Рубль начал укрепляться в конце рабочей недели в связи с повышением ключевой ставки Банка России. Она теперь составляет 7,5% годовых (повышена на 0,75 п.п.).

До этого президент России Владимир Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты. Он отметил, что сокращается объем расчетов и объем личных резервов стран мира в долларах.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал падение доллара до 68 рублей, отметив, что это может положительно сказаться на российском бюджете.

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