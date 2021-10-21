У Банка России может появиться право контролировать выдачу кредитов

Банк России может получить право на ограничение по выдаче потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями. Об этом сообщается в карточке проекта в базе Государственной думы.

Соответствующее решение приняли на пленарном заседании Госдумы в четверг, 21 октября.

Предполагается, что ЦБ наделят полномочиями для контроля вероятного кредитного перегрева населения.

«Целью законопроекта является предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования», — следует из пояснительной записки.

Данный законопроект подготовили к первому чтению в парламенте.

При этом действия регулятора могут быть точечными, потому что законопроект предполагает, что ЦБ сможет дифференцировать ограничения в зависимости от характеристик кредитов.

Банки и МФО обяжут информировать своих клиентов на сайтах и в офисах о введенных Банком России ограничениях.

Ранее банки попросили ЦБ отложить выдачу кредитов по биометрии.