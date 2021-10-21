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Власти Москвы пообещали ресторанному бизнесу поддержку на фоне нерабочих дней

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Московские власти пообещали ресторанному бизнесу меры поддержки в связи с периодом нерабочих дней в конце октября и начале ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова.

По его словам, что в контексте новых ограничений не имеет смысла говорить о возможных убытках — столица постарается вывести бизнес из «сложной ситуации».

«Москва всегда разрабатывает меры поддержки. Не было такого, чтобы город этого не делал. И в данном случае мы уже общались с мэрией, разрабатывать меры поддержки они будут», — заявил Миронов.

Омбудсмен также не исключил, что такие меры поддержки могут коснуться ресторанного бизнеса и в других российских регионах.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Какие еще ограничения ждут москвичей, рассказала в своем материале «Газета.Ru».

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе развивается по худшему сценарию, поэтому и было принято такое решение.

Ранее россияне рассказали, где проведут длинные выходные в ноябре.

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