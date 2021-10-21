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«Ведомости»: в России разработали новый порядок борьбы с инфляцией

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Правительство России в пилотном режиме запустило систему противодействия росту цен на социально значимые товары, пишут «Ведомости». Как отмечает издание, разработчиками выступили Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго, а курировал проект первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Новая система предполагает построение экономических моделей, описывающих зависимость цен на внутреннем рынке от мировой конъюнктуры и создание так называемого профиля риска для каждой категории товаров. Он будет ограничивать колебания стоимости в определенном диапазоне, пишет издание. Если цена на какой-либо товар выйдет за его пределы, то будут приниматься меры для исправления ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты, а также по поддержке сельхозпроизводителей в условиях пандемии и продуктовой инфляции.

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