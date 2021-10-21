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В России могут появиться субсидии на солнечные батареи для граждан

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pixabay.com

В Минэнерго предложили рассмотреть возможность субсидирования покупки гражданами солнечных батарей у российских производителей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В министерстве считают, что благодаря подобной мере можно простимулировать наращивание мощности микрогенерации в стране до 1 ГВт к 2030 году. Достижение подобного показателя обсуждается в правительстве, рассказал замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.

«Мы предполагаем, что в большинстве случаев речь будет идти о солнечных панелях как наиболее гибких и при этом простых при установке решений, общим количеством порядка 100 тыс. домохозяйств. Пока таких решений мало — сотни домохозяйств», — пояснили в Минэнерго.

По словам эксперта в области финансовых коммуникаций Андрея Лободы, такое количество солнечных батарей может стоить примерно 30-35 млрд рублей.

«Если устанавливать мощную батарею, допустим, в 5 кВт, то ее стоимость составит 300–350 тыс. рублей, оборудование 100 тыс. домов обойдется в 30–35 млрд рублей», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ лидирует в области «зеленой» энергетики.

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