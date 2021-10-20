Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«АвтоВАЗ» рассказал, каких деталей не хватает машинам Lada 16:29
Сотрудник ГИБДД пришли в автомагазины с листовками 16:25
Четырехлетний мальчик вызвал полицейских, чтобы показать им свои игрушки 16:25
В правительстве РФ поддержали законопроект о пожизненном сроке за педофилию 16:23
Англичанку заставили снять кулон из-за коллеги с фобией 16:23
В Верховный суд Татарстана подали иски об отмене QR-кодов 16:22
Самолет с командой КХЛ «Амур» совершил экстренную посадку... 16:22
«Спартак» и «Лестер» объявили составы на матч Лиги Европы 16:21
В Минюсте предложили отказаться от свидетельства о рождении 16:17
Назван самый популярный в России китайский автомобиль 16:14

Путин: Россия беспокоится за возможные последствия энергокризиса в Европе

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны обеспокоены возможными последствиями кризиса на энергорынке в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это может привести ко многим проблемам в разных сферах.

Ранее сообщалось, что подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне. При этом сезон отбора газа из хранилищ был начат 13 октября, уточнили в «Газпроме».

По данным холдинга, объем газа в ПХГ Украины отстает от прошлогоднего уровня на 33%, или 9 млрд кубометров газа.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, европейские политики не хотят признавать своих ошибок, приведших к газовому кризису, но экономические последствия расставят все по местам. Он не исключил, что подобная ситуация в Европе может повториться и подтвердил, что РФ готова рассмотреть заявки европейских потребителей на дополнительные объемы прокачки топлива, однако соответствующих заявок у «Газпрома» нет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях