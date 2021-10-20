Новак предупредил о рисках роста цен на огурцы и помидоры из-за подорожавшего газа

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что существуют риски роста цен на сельхозпродукцию, в том числе на огурцы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, высокие цены на газ в Европе на фоне энергокризиса, могут вызвать рост цен в ряде смежных отраслей. Речи про такие отрасли, как генерация электроэнергии, металлургия, производство удобрений, а также нефтегазохимия.

«Мы видим риски нового витка цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает сегодняшнюю ситуацию», — сказал Новак во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства страны.

Как подчеркнул вице-премьер России, уже прослеживаются сложности в производстве продуктов питания.

«То есть, есть риски у производителей тепличных помидоров и огурцов», — добавил он.

В ходе совещания Новак уточнил, что в настоящий момент на газовом рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация. В среднем цены на газ в Европе колеблются около 1000-1100 долларов.

Ранее в «Газпроме» оценили запасы газа в подземных хранилищах Европы.