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Дженнифер Лопес оказалось не по силам продать свой пентхаус в Нью-Йорке

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Mario Anzuoni/Reuters

Певица Дженнифер Лопес сняла объявление о продаже своего пентхауса за $25 млн. За четыре года, пока объект был в рекламе, знаменитость так и не смогла найти на него покупателя. Об этом сообщает New York Post.

Элитная недвижимость певицы находится на Манхэттене в здании Whitman. За пентхаус она планировала получить $25 млн (более 1,7 млрд рублей). Однако 13 октября объявление сняли с показа.

Пентхаус выставили на продажу в 2017 году, и тогда певица собиралась выручить более $26,5 млн. Уже два года спустя Лопес опустила цену на $1,5 млн. Но это решение так и не помогло найти приобретателя.

Дженнифер Лопес владеет пентхаусом с 2014 года. Тогда она отдала за него $20,2 млн, его площадь почти 930 кв. м. Там есть кухня с барной стойкой, столовая, спальня, ванная комната, терраса и гостиная, откуда открывается вид на парк. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют приобрести дом в престижном районе Лос-Анджелеса. Стоимость дома составляет $65 млн. В доме восемь спален, 12 ванных комнат и помещение с дорожками для игры в боулинг.

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