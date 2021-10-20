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Нацбанк Украины запретит физлицам пополнять депозиты в рублях

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Depositphotos

Украинским банкам с 21 ноября будет запрещено принимать российские рубли для пополнения депозитных счетов. Об этом сообщила »Страна.ua», опубликовав постановление Национального банка Украины (НБУ).

Как рассказали собеседники издания в НБУ, новые ограничения начнут действовать только по отношению к депозитам граждан страны. Однако, по информации источника «Страны.ua» в одном из украинских банков, финансовые организации планируют полностью прекратить прием рублей на любые счета, поскольку хотят упростить себе задачу и «не иметь дело с проверяющими из Нацбанка».

«Никто не хочет потом доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — объяснил зампредседателя правления одного из банков Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Он выразил надежду на возобновление «Нормандского формата».

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