Нацбанк Украины запретит физлицам пополнять депозиты в рублях

Украинским банкам с 21 ноября будет запрещено принимать российские рубли для пополнения депозитных счетов. Об этом сообщила »Страна.ua», опубликовав постановление Национального банка Украины (НБУ).

Как рассказали собеседники издания в НБУ, новые ограничения начнут действовать только по отношению к депозитам граждан страны. Однако, по информации источника «Страны.ua» в одном из украинских банков, финансовые организации планируют полностью прекратить прием рублей на любые счета, поскольку хотят упростить себе задачу и «не иметь дело с проверяющими из Нацбанка».

«Никто не хочет потом доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — объяснил зампредседателя правления одного из банков Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Он выразил надежду на возобновление «Нормандского формата».