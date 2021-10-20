Россия не попала в рейтинг пенсионных систем мира

В Исландии оказалась наилучшая пенсионная система в мире. Страна заняла первое место в глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute.

Второе место в рейтинге оказалось у Нидерландов, а замыкает тройку лидеров Дания. При этом торможение роста зарплат, низкие процентные ставки по вкладам и доходность активов создают в ряде стран дополнительное давление на пенсионную систему.

Последние три места достались Филиппинам, Аргентине и Таиланду. Причем Таиланд занял последнее место в списке из 43 стран. Отмечается, что в этих государствах пенсионная система имеет серьезные недостатки, которые необходимо устранить. Россия же в этот рейтинг не попала.

Великобритании досталось девятое место, а Китаю – 28-е. Эти две страны показали значительное улучшение показателей, по сравнению с прошлым годом. США же занимают 19-ю строчку рейтинга и могли бы улучшить свои показатели, если бы подняли минимальный размер пенсии.

Ранее депутат Государственной думы России Анатолий Аксаков заявил, что размер пенсий в России должен приближаться к уровню получаемых зарплат.