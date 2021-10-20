Посол России заявил, что «Северный поток — 2» может заполнить брешь на энергорынке

Ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» может заполнить брешь, образовавшуюся на международном энергетическом рынке. Такое мнение выразил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

По словам дипломата, для восстановления мировой экономики после последствий пандемии коронавируса требуется значительно больше природного газа.

«Природный газ является долгосрочным и безопасным источником для энергетического перехода. Без природного газа переход на альтернативные источники энергии не может быть успешным, особенно в одночасье», — сказал Нечаев.

Он отметил, что необходимый рост может компенсировать только возобновляемая энергетика, которую можно получить за счет «Северного потока — 2». Посол отметил, что газопровод почти достроен, первые пробные испытания уже проводятся, и они соответствуют международным нормам и требованиям экологической безопасности.

«Углеродный след» российского природного газа в три раза ниже, чем у сжиженного газа из США», — обратил внимание Нечаев.

Он подчеркнул, что Москва готова продлить действующие контракты и может поставить любое количество топлива, которое будет заказано, если это позволит соответствующая транзитная инфраструктура.

«Я нигде не слышал, чтобы германская сторона была недовольна нашими контрактами. Наоборот, я слышал только позитив», — сказал российский посол.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и компании «Газпром» сообщило, что Россия не будет наращивать поставки газа без гарантий того, что европейский регулятор одобрит запуск «Северного потока — 2».