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Стало известно, сколько россиян берут новые кредиты, чтобы закрыть старые

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Россияне чаще всего берут ипотеку, а также кредиты на покупку автомобиля и гаджетов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

По данным исследования, за ипотечным кредитованием в банки обращалось 28,8% участников опроса. Еще 20,4% россиян брали кредит на покупку автомобиля, 19,4% — на покупку гаджета и бытовой техники, еще 15,9% — на ремонт. Реже всего россияне брали кредиты на путешествия, на решение проблем со здоровьем, помощь родным и близким, обучение и организацию мероприятий.

«Каждый одиннадцатый опрошенный (8,8%) брал ссуду для перекредитования старых долгов», — сообщили аналитики.

Главными преимуществами кредитования большинство респондентов — 65,4% — назвали возможность тратить средства в нужный момент, 17,6% — отсутствие необходимости занимать деньги у родных и друзей, 9,5% — делать накопления.

Ещё 7,5% опрошенных заявили, что кредит для них — единственная возможность совершить действительно крупную покупку.

Ранее россиянам рассказали, когда кредит выгоднее накоплений.

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