Акции «Русала» упали на фоне обыска в американском доме Дерипаски

На Московской бирже уменьшилась стоимость акций крупнейшего в мире производителя алюминия «Русал». Это произошло на фоне обыска в расположенном в Вашингтоне доме Олега Дерипаски, занимавшего до 2018 года должность директора «Русала».

На текущий момент ценные бумаги предприятия подешевели на 5,89% — до 78,5 рублей за акцию.

Ранее телеканал NBC опубликовал кадры, снятые у дома Дерипаски в американской столице.

На записи видно, что здание активно изучают сотрудники Федерального бюро расследований.

ФБР подтвердило, что ведет обыск в одном из частных домов в Вашингтоне, принадлежащем, по сведениям американской печати, российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.

Как сообщают СМИ со ссылкой на кадастровые документы округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Газета Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что эта корпорация связана с Дерипаской.