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Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

По ее словам, происходящее в стране связано с некомпетентностью властей и «коррупционными махинациями с перепродажей украинского газа», последствия которой вскоре отразятся на гражданах и бизнес-сфере.

Тимошенко призвала власти «не байки рассказывать с трибуны» и «повышать налоги», а снижать цену на энергоносители вплоть до отмены НДС, ввести «прямые поддержки и дотации бизнеса ключевых стратегических отраслей».

Лидер «Батькивщины» потребовала ввести в стране чрезвычайное положение и принять национальную программу действий.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в подземных газохранилищах Украины достаточно газа для отопительного сезона. Между тем в министерстве энергетики Украины сообщили, что запасов угля на тепловых электростанциях госкомпании «Центрэнерго» хватит примерно на одну-две недели.

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