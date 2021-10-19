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Постпред РФ при ЕС Чижов ответил на обвинения Польши по газовому вопросу

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Reuters

Россия никак не связана с ростом цен на газ в Европе. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», сообщает РИА «Новости».

«Тот факт, что сейчас в Европейском союзе, я бы сказал в целом в Европе, энергетический кризис, это объективный факт. Другое дело, что Россия к этому не имеет прямого отношения», — объяснил Чижов.

Ранее в ходе дебатов в Европарламенте по вопросу кризиса верховенства права в Польше премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил депутата из ФРГ в росте цен на газ, поскольку Берлин поддержал «Северный поток — 2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала его не пытаться подменить темой «Северного потока — 2».

Во время выступления Моравецкий предупредил собравшихся, что в ближайшие недели Европу может настичь крупный энергетический кризис. Это, по мнению премьер-министра, способно повлечь за собой «эффект домино», который затронет различные сферы жизни европейцев.

Подробнее о выступлении Моравецкого на пленарной сессии Европарламента — в материале «Газеты.Ru».

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