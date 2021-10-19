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Ночные клубы Британии столкнулись с нехваткой вышибал из-за кризиса

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Depositphotos

Британские ночные клубы столкнулись с растущей нехваткой вышибал. Кризис на рынке труда привел к тому, что более 20% заведений были вынуждены или закрыться, или сократить часы работы. Оставшимся же сотрудникам службы безопасности пришлось поднять размер зарплаты более чем на четверть. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные организации Night Time Industries Association (NTIA).

Специалисты считают, что основная причина дефицита работников – пандемия коронавируса. Из-за постоянно вводимых ограничений и локдаунов большая часть людей из сферы развлечений осталась без работы. Так, с начала пандемии в этом секторе было потеряно более 90 тыс. рабочих мест. При этом сама индустрия ночных развлечений еще в 2019 году приносила £36 млрд (более 3,5 трлн рублей), что сопоставимо с 1,6% ВВП страны.

Кроме того, отсутствие необходимых кадров существенно осложняет восстановление индустрии после пандемии коронавируса и многомесячных ограничений. Также отсутствие работников становится дополнительной нагрузкой для заведений, которые пытаются справиться с растущими издержками, в частности, с огромными счетами за отопление.

В свою очередь, NTIA обратилась к правительству с просьбой о помощи, попросив снизить для индустрии ставку НДС, что поможет сохранить тысячи рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Британии из-за выхода из ЕС и пандемии не хватает 100 тыс. дальнобойщиков, чтобы развозить по магазинам продукты и другие товары.

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