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Зеленский заявил, что на Украине готовится «трансформация энергобезопасности»

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет проведена «трансформация энергобезопасности». Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

Ранее на Украине рассказали о запасах газа на зиму. В подземных газохранилищах (ПГХ) Украины содержится необходимое количество газа, чтобы пережить грядущий зимний отопительный сезон. При этом страна выполняет все обязательства перед партнерами на Западе, рассказал глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, если газ и вывезут, то критической ситуации не будет, так как на Украине останется достаточное его количество для отопительного сезона.

Кроме того, глава «Нафтогаза» сообщил, что украинская газотранспортная система (ГТС) надежна и проблем не имеет. Вся работа системы постоянно проверяется и за 2020 году прокачала более 60 млрд кубометров газа.

До этого в министерстве энергетики Украины заявили, что запасов угля на тепловых электростанциях госкомпании «Центрэнерго» хватит примерно на одну-две недели.

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