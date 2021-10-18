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Минэнерго Украины: на складах ТЭС угля хватит на одну-две недели

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Reuters

В министерстве энергетики Украины заявили, что запасов угля на тепловых электростанциях госкомпании «Центрэнерго» хватит примерно на одну-две недели. Об этом сообщает ТАСС.

На Змеевской ТЭС в данный момент 9,4 тыс. тонн газового угля, чего хватит на пять дней работы станции, на Углегорской ТЭС — 16,7 тыс. тонн газового угля, которого хватит на шесть дней работы станции, отметили в ведомстве. Трипольская ТЭС располагает 29,8 тыс. тонн газового угля, рассчитанного на 14 дней работы.

Ранее украинская политическая партия «Батькивщина» потребовала введения чрезвычайного положения в энергетике на фоне критической ситуации с запасами газа. В качестве одной из причин также упоминаются повышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно транзитному соглашению между Россией и Украиной, которое действует до конца 2024 года, «Газпром» обязан прокачивать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.

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