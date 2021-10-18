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«Газпром» не бронировал мощности для транзита газа через Украину на ноябрь

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российская компания «Газпром» не стала бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

Речь о идет о ноябре текущего года.

Всего на аукционе в понедельник, 18 октября, предлагалось забронировать на следующий месяц «твердые» мощности газотранспортной системы Украины. Предполагаемый объем — 9,8 млн. кубометров в сутки.

В результате предложение для «Газпрома» оказалось невостребованным, как и на предыдущем аукционе.

В соответствии с транзитным соглашением между Россией и Украиной, которое действует до конца 2024 года, «Газпром» обязан прокачивать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.

Ранее на Украине назвали основную ошибку, вызвавшую газовый кризис.

Также в «Газпром нефти» рассказали об интересующих компанию специальностях.

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