«Газпром» не бронировал мощности для транзита газа через Украину на ноябрь

Российская компания «Газпром» не стала бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

Речь о идет о ноябре текущего года.

Всего на аукционе в понедельник, 18 октября, предлагалось забронировать на следующий месяц «твердые» мощности газотранспортной системы Украины. Предполагаемый объем — 9,8 млн. кубометров в сутки.

В результате предложение для «Газпрома» оказалось невостребованным, как и на предыдущем аукционе.

В соответствии с транзитным соглашением между Россией и Украиной, которое действует до конца 2024 года, «Газпром» обязан прокачивать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.

Ранее на Украине назвали основную ошибку, вызвавшую газовый кризис.

Также в «Газпром нефти» рассказали об интересующих компанию специальностях.