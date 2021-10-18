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Названа стоимость перевода экономики России на более экологичные источники энергии

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Depositphotos

В России глобальный энергопереход, представляющий собой перевод экономики на более экологичные источники энергии, обойдется примерно в 90 трлн руб. и будет длиться 28 лет. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью изданию «Коммерсантъ».

Вице-премьер уточнил, что это значит, что на эти цели придется выделять 3,2 трлн в год. Речь идет о менее чем 3% ВВП страны.

Белоусов указал, что глобальный энергопереход в мире уже начался. По его словам, не стоит ждать того, что он пойдет вспять. Чиновник считает, что другого решения на изменение климата, кроме энергоперехода, человечество пока не придумало.

Белоусов указал на преимущества России в этом вопросе — это атомные и водородные технологии. Вице-премьер добавил, что спрос на водород достаточно высок. Россия может занять на 20-летнем горизонте более 20% мирового рынка водорода, заявил чиновник.

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила, что в текущем году следует принять планы адаптации основных отраслей экономики страны к климатическим изменениям. Ранее Владимир Путин поручил правительству уменьшить количество выбросов парниковых газов на 70% к 2030 году.

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