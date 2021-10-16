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Эксперт рассказал, как сэкономить на денежных переводах

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Depositphotos

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея назвал несколько способов, которые помогут сэкономить на денежных переводах.

По словам эксперта, переводить деньги до 100 тыс. рублей через Систему быстрых платежей можно бесплатно. Для этого необходимо привязать номер телефона в банке к СБП, через мобильное приложение или в любом отделении. При этом переводы на более крупные суммы лучше осуществлять в пределах одного банка со счета на счет.

Кривошея посоветовал перед переводом всегда проверять информацию о комиссиях. Это также можно сделать в мобильном банке, где появляется окно с информацией о цели платежа, суммах и получателе, а также подтверждение перевода. Там же есть данные о комиссиях.

Кроме того, специалист не советует прибегать к личным переводам на карту для оплаты, например, сотрудникам магазинов. Он напомнил, что по российскому законодательству переводы на личную карту в коммерческих целях, например оплата товаров и услуг, запрещены.

Ранее стало известно, что банки начали взимать комиссию за перевод денег с карты на карту другой кредитной организации.

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