В сентябре спрос на ипотеку в России упал более чем на треть

Количество заявок на ипотечные кредиты в сентябре сократилось на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с предыдущим месяцем, число заявок снизилось на 2,9%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что снижение может быть вызвано изменением с 1 июля 2021 года условий по программе льготной ипотеки.

«Ограничение суммы кредита по программе до 3 млн руб. Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны», — отметил Волков.

При этом участники рынка недвижимости и банкиры зафиксировали рост среднего размера ежемесячного платежа по ипотеке. В среднем он увеличился на 14% и составил 18,8 тыс. рублей.

В то же время растет доля «премиум-ипотеки». В третий квартал текущего года 7% от всей новой выданных ипотечных кредитов пришлось на ссуды от 12 млн руб. Они не попадают под льготные госпрограммы. В июле—сентябре объем подобной ипотеки составил 88,1 млрд руб. при общих выдачах в 1,26 трлн руб.