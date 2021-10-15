Новак рассказал об обсуждении с Германией транзита газа через Украину после 2024 года

Россия ведет консультации с Германией по вопросу транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя» рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РИА «Новости».

«Я не думаю, что наши переговоры нужно выводить в публичную плоскость, у нас идут консультации», — уточнил он.

В июле Германия и США распространили совместное заявление о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В документе указывалось, что Украина и Европа заинтересованы в том, чтобы продолжить транзит российского газа через Украину, а Берлин обязуется использовать все свои возможности для содействия продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией. В частности, ФРГ обязуется добиваться санкций против РФ, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против Европы.

По действующему транзитному соглашению между Россией и Украиной, которое действует до конца 2024 года, «Газпром» обязан прокачивать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в год и по 40 млрд в последующие четыре. Председатель правления компании Алексей Миллер сообщал, что «Газпром» готов продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 по новым контрактам.