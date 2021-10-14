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На Украине продолжает дорожать сало

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Depositphotos

Цены на сало на Украине продолжают расти, в некоторых торговых точках сало уже стоит больше, чем мясо. Об этом сообщает украинский телеканал СТБ.

Рост цен на деликатес начали фиксировать еще весной, с тех пор он практически не прекращается. По данным телеканала, сейчас в Киеве на рынках за килограмм самого простого сала просят под 100 гривен (около 270 рублей) , а за «генеральское» — с мясной прослойкой — 300 гривен (более 800 рублей).

Эксперты считают, что основные причины подорожания — рост себестоимости выращивания свиней, повышение цен на зерновые для корма животных , а также высокие тарифы на газ и электричество и увеличение стоимости транспортировок.

Специалисты ранка прогнозируют дальнейшее подорожание продукта — к концу года цена на сало может набрать еще 5-10%. В следующем году вероятен очередной скачок цен, прогнозируют эксперты.

В сентябре инфляция на Украине ускорилась до 11%. Больше всего из продуктов питания — на 13,6% — подорожали яйца. На 3,7–1,1% выросли цена на сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло и хлеб.

Ранее стало известно, что на Украине готовятся просить газ у Белоруссии.

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