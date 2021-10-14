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Ikea ожидает длительный дефицит товаров из-за кризиса с поставками

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Depositphotos

Шведский производитель товаров для дома Ikea дал прогноз, что дефицит товаров в розничной торговле из-за кризиса цепочки поставок продлится до середины следующего года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Самая большая сложность заключалась в доставке продукции из Китая, где возможности были очень ограниченными», - сказал генеральный директор компании Inter Ikea, всемирного франчайзера бренда, Джон Абрахамссон Ринг.

По его словам, нехватка транспортных контейнеров и заблокированные порты затрудняют логистику для розничных торговцев по всему миру. Чтобы справиться с ситуацией, Ikea пришлось расставить приоритеты и сосредоточиться на самых популярных товарах.

«Я не думаю, что мы выберемся в текущем финансовом году <...> Этот период продлится до августа следующего года <...> Это очень большая проблема для всей инфраструктуры снабжения», — подчеркнул он.

В прошлом финансовом году Ikea сумела восстановиться после первой волны пандемии и закрытия магазинов. Выручка компании выросла на 5,8% до 41,9 млрд евро (48 млрд долларов) за счет того, что потребители, работающие удаленно, занимались в этот период ремонтом.

Скачок цен на транспорт и сырье, наблюдавшийся за последние шесть месяцев, привел к увеличению затрат, которые компания планирует покрыть самостоятельно, а не за счет потребителей.

Ранее Ikea запустила онлайн-продажи запасных деталей для своей мебели, чтобы продлить срок ее службы. В 2020 году компания приняла стратегию развития, в соответствии с которой к 2030 году компания обязуется перейти к экологическому производству без вреда для экологии.

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