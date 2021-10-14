В ФРГ опровергли сообщения о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст опроверг сообщения о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа. Об этом он сообщил ТАСС.

«Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда являлась и является надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии, а «Газпром» ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в европейские страны при наличии соответствующих заявок.

6 октября цена фьючерсных контрактов на поставку газа в Европу резко упала до $1500 за тысячу кубометров, обновив ранее рекорд в $1900 за тысячу кубов.