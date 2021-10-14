Новак счел рациональной идею о регулировании мирового рынка газа

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские власти считают рациональной идею министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана о необходимости регулирования газового рынка. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели, передает ТАСС.

«Рациональное зерно в этом есть», — сказал он.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что из-за нежелания России поставлять дополнительный объем газа в Европу цены на газ в регионе бьют рекорды.

В начале октября Боррель заявил, что Европе придется создать большой пул по закупкам газа и вести переговоры в таком формате. По его словам, в таких условиях глава МИД России Сергей Лавров будет вынужден говорить с Евросоюзом как с институтом.

До этого вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские партнеры пока не обращались в правительство РФ с просьбой увеличить поставки газа.

В последние недели цены на газ в Европе резко выросли. Так, утром 14 октября по итогам торгов на лондонской бирже ICE стоимость 1 тыс. куб. м газа превысила $1200.