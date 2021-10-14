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Путин: Россия намерена кратно увеличить грузопоток по Севморпути

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Павел Львов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ намерена кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути (СМП), роль которого растет на фоне изменений климата. Об этом президент рассказал, выступая по видеосвязи на второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы намерены кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути, по всей его протяженности, которая составляет 10,5 тыс. километров, строить объекты инфраструктуры, в том числе обеспечивающие надежную связь и навигацию, совершенствовать портовое хозяйство. Предпринимаются реальные шаги по развитию атомного ледокольного флота России», — сказал Путин.

При этом, российский лидер призвал всех заинтересованных партнеров, в том числе представителей Китая, активнее использовать возможности СМП для наращивания торговых операций с Европой.

В начале сентября сообщалось, что между Санкт-Петербургом и Владивостоком будут открыты регулярные грузовые перевозки по Севморпути. Это произойдет по поручению Владимира Путина уже со следующего года.

Севморпуть власти планируют задействовать не только для внутренних перевозок. Президент РФ рекомендовал «внимательно, но не затягивая», оценить перспективы этого транспортного коридора для доставки грузов из Азии в Европу.

Он уточнил, что за последние десять лет объем грузоперевозок по СМП увеличился на порядок.

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