В РФПИ заявили о перенасыщении мирового рынка долларами

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что из-за перенасыщения мирового рынка долларами растет инфляция, а также цены на энергоресурсы, пишет РИА «Новости».

«Понятно, что сейчас происходит рост денежной массы, свободной наличности в мире, и порядка 40% всех долларов, находящихся в обращении, как раз были напечатаны Соединенными Штатами Америки за последние два года. Поэтому мы видим, что явно происходит перенасыщение долларами рынка, и это вызывает как раз инфляцию, инфляционное давление по всем источникам, включая газ и нефть»,— заявил Дмитриев, выступая на Российской энергетической неделе.

В числе других причин инфляции он также назвал сложившуюся ситуацию в газовом секторе.

Ранее Международное Энергетическое Агентство (МЭА) выпустило доклад, согласно которому глобальный энергетический кризис может увеличить потребление нефти на 0,5 млн баррелей в день, что спровоцирует рост инфляции. В свою очередь, это замедлит темпы восстановления мировой экономики после коронавируса. Кроме того, по данным МЭА, высокая стоимость энергоносителей двигает инфляцию вверх, что приводит к снижению промышленной активности и более медленному восстановлению экономики в мире.