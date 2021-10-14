Песков ответил на вопрос о корректировке пенсионной реформы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова депутата Государственной думы Светланы Журовой о возможных корректировках пенсионной реформы.

На вопрос о том, является ли это заявление личным мнением депутата или нововведения действительно планируются, Песков ответил, что «подобных обсуждений в Кремле не ведется».

Ранее Журова в интервью изданию «Царьград» заявила, что пенсионная реформа в России может быть скорректирована в ближайшее время и даже когда-нибудь будет отменена.

В комментарии «Ленте.ру» она пояснила, что речь шла не о полномасштабной реформе пенсионной системы как таковой, а скорее о точечных корректировках, в частности об индексации выплат и дополнительных предложениях для людей, работающих на Севере.

Кроме того, она добавила, что «не имеется в виду, что полностью вернется прежний пенсионный возраст», но «какие-то предложения есть и они будут просчитаны».