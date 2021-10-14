Новак заявил, что страны ЕС пока не обращались к РФ с просьбой об увеличении поставок газа

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские партнеры пока не обращались в правительство РФ с просьбой увеличить поставки газа, передает ТАСС.

Также на вопрос о сроках закачки газа в подземные хранилища вице-премьер ответил, что вопрос этот находится в компетенции «Газпрома».

В последние недели цены на газ в Европе резко выросли. Так, накануне по итогам торгов на лондонской бирже ICE стоимость 1 тыс. куб. м газа превысила $1100.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа нуждается в российском газе и ей может потребоваться больше газа, чем было оговорено.

В Европейской комиссии в свою очередь предложили возможность совместных закупок и хранения природного газа национальными правительствами, чтобы справиться с растущими ценами на топливо. Проект предполагает снижение налогов, прямую поддержку наиболее уязвимых слоев населения и государственную помощь для компаний.