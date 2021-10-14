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На Бали начали пускать туристов из пяти стран

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Darren Whiteside/Reuters

Индонезийские власти с 14 октября разрешили въезжать на остров Бали туристам из пяти. Посетить популярное туристическое место пока смогут только граждане Китая, Южной Кореи, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии. Об этом пишет РИА Новости.

Российским туристам въезд на Бали пока запрещен.

Власти Индонезии в октябре планируют разрешить въезд туристам еще из 13 стран. Но список этих государств не разглашается.

Страны отбираются по нескольким критериям, пояснила Индонезия. Учитывается низкое количество случаев заражения COVID-19. Должно быть менее 5% положительных результатов всех проводимых в стране ПЦР-тестов.

Туристы по прибытии на остров должны пройти обязательный пятидневный карантин.

Ранее сообщалось, что прежде всего Бали откроется для граждан Франции, России, Украины, Австрии, Польши, Южной Кореи, Новой Зеландии, Сингапура и Японии. Правительство Индонезии пока пытается не допустить третью волну пандемии. Вторая волна пандемии привела к большому количеству заражений и смертей на густонаселенных островах Ява и Бали в июле и августе.

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