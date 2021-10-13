Путин объяснил, с чем связан рост цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По его словам, доля возобновляемых источников энергии в ЕС за последнее десятилетие резко возросла. Однако, пояснил он, главной отличительной чертой этого сектора является непостоянство выработки энергии.

«Нужны большие резервные мощности <...> Именно это и произошло в нынешнем году, когда из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены на нее подскочили, что стало спусковым крючком, триггером и для роста газовых котировок на спотовом рынке», — объяснил Путин.

Помимо этого, продолжил он, европейские страны не стали запасаться газом летом, понадеявшись на спотовые поставки и «на невидимую руку рынка», что еще сильнее подстегнуло цены.

«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры»

Российский лидер также отметил, что ситуация на газовом рынке Европы «пока не выглядит сбалансированной и предсказуемой», и не все в этой ситуации зависит от производителей.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Россия имеет «огромное значение для Европы», а значит, «надо искать сбалансированную позицию» в отношениях с Москвой.