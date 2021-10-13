Путин заявил о том, что ОПЕК+ сохранили устойчивость нефтяной отрасли в пандемию

Президент России Владимир Путин заявил, что странам ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак) удалось наладить эффективное взаимодействие и обеспечить устойчивость отрасли в условиях пандемии коронавируса.

Он отметил, что в 2020 году ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли договоренности в формате ОПЕК+.

«Странам — участницам ОПЕК и государствам, не входящим в это объединение, удалось наладить эффективное взаимодействие, в условиях пандемии обеспечить устойчивость нефтяной отрасли и, что особенно важно, создать условия для инвестиционной активности», — заявил президент, добавив, что в случае остановки вложений в перспективную разработку нефти рынок неизбежно столкнулся бы с масштабным критическим дефицитом.

Он также подчеркнул, что Россия является ответственным участником организации, и выразил уверенность, что соглашение о снижении добычи нефти ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действовало с 2017 года, но впоследствии условия неоднократно менялись.

Ранее Путин заявил, что темпы роста мирового спроса на нефть замедлятся, однако потребление продолжит расти до 2045 года — на 0,7% ежегодно. Согласно сентябрьскому отчету ОПЕК, организация ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год, но сохранила прогноз на 2022 год.