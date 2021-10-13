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В ЕК заявили, что поставки газа из России оказались ниже ожиданий

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Поставки газа из России в ЕC последнее время были ниже ожиданий, так как «Газпром» выполнял ряд долгосрочных контрактов, считают представители Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно информации ЕК, за указанный период российская компания почти не предлагала дополнительных поставок.

«Объемы газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что «Газпром» выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС», — уточнили в организации.

До этого в Кремле рассказали подробности о поставках российского газа в Европу. Журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ, может ли России поставлять повышенные объемы газа на спотовый рынок.

Ранее ЕС предсказали годы дорогого газа. Руководитель консалтинговой компании JBC Energy Йоханнес Бениньи допускает, что стоимость природного газа в Европе будет достигать «очень-очень высокого уровня» вплоть до 2025 года

Также российские акции на нефть и газ выросли до исторического максимума.

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