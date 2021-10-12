Отбор газа из хранилищ Европы приблизился к объемам закачки

Запасы газа в подземных хранилищах Европы 11 октября пополнились на 1159 ГВт/ч, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

При этом отбор газа из хранилищ 11 октября вырос до 970 ГВт/ч. Днем ранее этот показатель составил 475 ГВт/ч, а 9 октября — 389 ГВт/ч.

Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE 12 октября составила порядка $1040 за 1 тыс. куб. м.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Европа начала получать российский газ от «Газпрома»: компания стала использовать запасы из хранилищ для увеличения поставок. Данные действия должны помочь стабилизировать цены на топливо в европейском регионе.

7 октября «Газпром» перевел свои европейские хранилища с закачки на отбор. Это произошло ввиду резкого скачка цен на газ до более чем $1900 за тысячу кубометров.