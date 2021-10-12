США рискуют встретить Рождество с пустыми полками магазинов из-за проблем с поставками

Несмотря на то, что американские власти всеми силами пытаются ликвидировать возникающие проблемы с поставками товаров в страну, потребители могут столкнуться с проблемами при покупке продуктов, а также с пустыми полками магазинов к Рождеству. Об этом Reuters рассказали представители в Белом доме.

Проблемы с поставками сейчас ложатся на плечи транспортных компаний, которые публикуют пессимистические прогнозы на ближайшие месяцы в плане доставки товаров. Также остается неутешительным прогноз по поводу уровня инфляции. Так, американская Федеральная резервная система прогнозировала инфляцию в 2021 году в районе 4,2%. Это более чем в два раза выше целевого показателя, который равнялся 2%.

«Будут вещи, которые люди не смогут получить, и для многих это непривычно. Но мы надеемся, что многие товары можно заменить другими вещами. Не думаю, что есть реальная причина для паники. Хотя многие чувствуют разочарование, все же необходимо перетерпеть эти временные трудности», — рассказал источник в Белом доме.

Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что из-за дефицита и сложностей в поставках товаров супермаркеты по всей стране опустели. При этом почти каждый шестой житель страны не смог купить необходимые продукты.