Совет МВФ на фоне скандала выразил доверие директору Кристалине Георгиевой

Совет Международного валютного фонда, на фоне скандала с завышением показателей Китая в рейтинге издания Doing Business, выразил доверие исполнительному директору МВФ Кристалине Георгиевой, сообщает ТАСС.

«Исполнительный совет счел, что информация, представленная [ему] в ходе обзора, не представляет собой убедительное доказательство того, что директор-распорядитель играла ненадлежащую роль применительно к докладу Doing Business», — указано в заявлении.

Скандал с рейтингом Doing Business связан с предположительным завышением показателей Китая, которое было сделано под давлением со стороны директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Всемирного банка Джим Ен Кима.

«Совет верит в приверженность директора-распорядителя поддержанию высочайших стандартов управления и профессиональной этики МВФ», — указано в заявлении.

Ранее исполнительный совет МВФ потребовал больше информации по делу Георгиевой.