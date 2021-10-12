Исследование BCG предсказало России мировое лидерство по безналичным платежам

Специалисты Boston Consulting Group (BCG) считают, что темпы роста карточных платежей в России в ближайшие 10 лет станут рекордными. Об этом пишет РИА «Новости», со ссылкой на исследование компании BCG.

«Русское чудо продолжает свое победное шествие! В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами», — говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что в 2010 году Россия была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения и отставала от Норвегии, которая является мировым лидером по этому показателю, в 40 раз. Сейчас же это отставание сократилось до 1.5 раза.

Если в 2010 году в России на одного человека приходилось меньше 10 операций с банковскими картами, то в прошлому году этот показатель приблизился к 300. Согласно данным, такие темпы роста позволят России стать мировым лидером по безналичным платежам и оставить позади крупнейшие экономики мира - США, Великобританию и Германию.

Ранее сообщалось, что около 10% россиян полностью отказались от наличных.

«Для подавляющего большинства (97%) переход на безналичные расчеты — это вопрос удобства, 37% также считают безналичные платежи более гигиеничными по сравнению с оплатой купюрами, а 31% — более безопасными», — говорится в исследовании Райффайзенбанка.