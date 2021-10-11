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Стоимость нефти Brent впервые с 2018 года превысила $84 за баррель

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Московская Биржа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре текущего года на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,03% и достигла $84,06 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 11.29 мск.

В последний раз стоимость Brent превышала $84 за баррель в октябре 2018 года.

К 11.32 мск, понедельника, 11 октября, нефть марки Brent варьировалась на уровне $83,97 за баррель (+1,92%).

Ранее сообщалось, что американская нефть WTI превысила $80 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Так, вечером 8 октября цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,56%, до $83,21 за баррель; стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,99%, до $79,89 за баррель.

7 октября Международное ценовое агентство Argus сообщило в своем отчете, что цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть.

Ранее 11 октября стало известно, что цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров.

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