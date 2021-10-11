Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой, чтобы избежать дефицит газа в будущем

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с газетой Financial Times заявил о том, что действия, которые помогут сдержать стремительный рост цен на европейском рынке газа, произойдут «скорее раньше, чем позже».

Он призвал ЕС наладить отношения с Москвой для того, чтобы избежать дефицита газа в будущем. По его словам, президент РФ Владимир Путин дал «Газпрому» некоторые рекомендации, чтобы «тот проявил больше гибкости».

«И что-то заставляет меня думать, что «Газпром» прислушается», — сказал Чижов.

Политик подчеркнул, что Евросоюзу следует относиться к России как к партнеру, а не противнику. По совам Чижова, Москве не выгодны скачки цен на газ, так как «это не способствует стабильности» и некоторые переходятся с газа на уголь.

За последние месяцы цены на газ в Европе резко выросли. Агентство Argus ранее выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.