Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу

США предпринимают попытки подорвать сотрудничество России и Евросоюза в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ, его слова приводит ТАСС.

«Соединенные Штаты прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере, понизить нашу взаимозависимость», — сказал он на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Президент России Владимир Путин, выступая 6 октября на совещании по развитию энергетики, призвал не ставить никого в трудное положение в газовых вопросах, включая Украину. Он также заявил, что РФ превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам главы государства, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%.

В «Газпроме» заявили, что выполняют все обязательства по поставкам газа и по возможности поставляют больше.

Американский конгрессмен Майкл Маккол в свою очередь обвинил Россию в провоцировании всплеска цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, призвав администрацию США расширить санкции в отношении «Северного потока — 2». Он утверждает, что действия Кремля «имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», по которому Россия будет поставлять дополнительные объемы газа в Европу.