Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Lexus раскрыл комплектации нового NX для России 13:24
Банк России заинтересовался данными о переводах средств с карты на карту 13:24
Лавров заявил о хронической деградации отношений России и ЕС 13:18
Песков: Россия даже в самые сложные времена не останавливала поставки газа... 13:18
Федерацию хоккея Белоруссии возглавил олимпийский чемпион по гребле 13:12
Полиция Рио-де-Жанейро нашла коллекцию нацистских костюмов в доме педофила 13:10
Гибель мотоциклиста в Подмосковье попала на фото 13:06
Maсhine Gun Kelly не накажут за нападение на парковщика 13:03
Водитель без прав сбил троих пешеходов в Москве 13:02
Якубович рассказал о чувстве вины за смертельное ДТП 12:59

Лавров заявил о желании США поссорить Россию и Европу

close
100%
Alik Keplicz/AP

США предпринимают попытки подорвать сотрудничество России и Евросоюза в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ, его слова приводит ТАСС.

«Соединенные Штаты прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере, понизить нашу взаимозависимость», — сказал он на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Президент России Владимир Путин, выступая 6 октября на совещании по развитию энергетики, призвал не ставить никого в трудное положение в газовых вопросах, включая Украину. Он также заявил, что РФ превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам главы государства, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%.

В «Газпроме» заявили, что выполняют все обязательства по поставкам газа и по возможности поставляют больше.

Американский конгрессмен Майкл Маккол в свою очередь обвинил Россию в провоцировании всплеска цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, призвав администрацию США расширить санкции в отношении «Северного потока — 2». Он утверждает, что действия Кремля «имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», по которому Россия будет поставлять дополнительные объемы газа в Европу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Кремле поздравили журналиста Муратова с Нобелевской премией мира
1300 бутылок, 17 смертей, 5 уголовных дел. Подробности об отравлении в Оренбуржье
Число умерших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 17
«Пропагандистская акция»: зачем Польша роет канал в обход Калининграда
Gazeta Wyborcza указала на выгоду России от строительства Балтийского канала в Польше
Песков прокомментировал избиение пассажира метро тремя дагестанцами
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19
После гибели двух срочников в воинской части на Урале возбудили уголовное дело
СК поддержал введение закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Новости и материалы
Lexus раскрыл комплектации нового NX для России
Банк России заинтересовался данными о переводах средств с карты на карту
Лавров заявил о хронической деградации отношений России и ЕС
Песков: Россия даже в самые сложные времена не останавливала поставки газа за рубеж
Федерацию хоккея Белоруссии возглавил олимпийский чемпион по гребле
Полиция Рио-де-Жанейро нашла коллекцию нацистских костюмов в доме педофила
Гибель мотоциклиста в Подмосковье попала на фото
Maсhine Gun Kelly не накажут за нападение на парковщика
Водитель без прав сбил троих пешеходов в Москве
Якубович рассказал о чувстве вины за смертельное ДТП
Ученые нашли способ определять рак по недостатку кислорода
Песков заявил, что Шойгу будет реализовывать проект строительства новых городов в Сибири
Фетисов назвал абсурдом ситуацию с травмированными футболистами в сборной России
Муратов посвятил Нобелевскую премию иноагентам и погибшим коллегам
Водитель «ВАЗ-2101» сбил трех студенток в Москве
Пригожин призвал Боякова уйти из МХАТа после слов о Валерии
Кадры марсохода «Персеверанс» доказали, что он сел на дно озера
Муратов принял за спам звонок из Нобелевского комитета
Все новости
«Миллионы столкнутся с осложнениями»: как COVID-19 губит сердце и мозг
Врачи обеспокоены высоким риском инфарктов и инсультов у перенесших COVID-19
Столкновение с неизвестностью. Что известно об инциденте с американской подлодкой
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море
«Это идеальные образцы»: что китайцы накопали на Луне
Образцы, доставленные «Чанъэ-5», говорят о недавней вулканической активности Луны
«Индустриальные кварталы» помогут городской экономике
Бывшие промзоны Москвы преобразуют в рамках КРТ
Бомба для бункера: как США совершенствуют ядерное оружие
В МИД РФ обвинили США в тайной модернизации ядерного оружия в Европе
«Лишает белорусский народ права определять свое будущее»
Европарламент впервые открыто осудил интеграцию России и Белоруссии
15 лет со дня убийства Анны Политковской
Мазут и уголь: сможет ли Россия предложить Европе альтернативу газу
Argus: Европе нечем заместить газ, несмотря на заоблачные цены
Пустая трата денег. Дорогие опции оказались бесполезными для водителей
Почему автовладельцы не пользуются электронными помощниками
«Это достойный и выверенный ответ»
Россия ответила на запрос ОЗХО по делу об отравлении Навального
«В секонд-хенд надо приходить с азартом»
Как найти в секонд-хенде брендовую вещь
«Все поменялось за полтора года». Как живет Белоруссия после протестов
Жители Белоруссии рассказали о расколе в гражданском обществе страны на два лагеря
И восхитительный кешбэк. Почему внутренний туризм в России бьет рекорды
В АТОР ожидают, что турпоток внутри страны по итогам года достигнет максимума
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях