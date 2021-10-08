В Минэнерго Украины рассказали о запасном плане в случае остановки транзита газа из России

Если со стороны России произойдет остановка транзита газа, то у Украины есть запасной план на этот случай и понимание, как диверсифицировать закупки топлива. Об этом в ходе выступления в Верховной раде рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«У нас есть понимание, как диверсифицировать закупку газа в случае, если мы почувствуем, что количество или объем поставок со стороны РФ критически уменьшается», — отметил министр.

Он также сказал, что в случае остановки транзита сырья со стороны Москвы, Киев знает дальнейший ход действий с точки зрения импорта газа со стороны европейских партнеров.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики рассказал, что страна превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. При этом глава государства подчеркнул, что еще больше увеличивать объемы поставок для «Газпрома» экономически не выгодно.