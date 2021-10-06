В Японии объяснили, почему Россию нельзя винить в повышении цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе вызван рядом объективных факторов, а обвинения в причастности России к этому выглядят безосновательными. Такую позицию высказал журналист Такэси Ода в статье в Yahoo News Japan, сообщает РИА «Новости».

Автор указывает на данные Международного энергетического агентства, согласно которым подорожание связано с перебоями в поставках из-за технических неполадок, погодными условиями, а также восстановлением спроса.

Журналист напомнил, что в начале года в странах Восточной Азии и Северной Америке держалась непривычно холодная погода, а летом в Азии была очень жаркая погода, в Бразилии — засуха, что вызвало повышение спроса сначала на отопление, потом на охлаждение. При этом наблюдался сбой в системе производства сжиженного природного газа (СПГ), что привело к тому, что хранилища стран Евросоюза и Великобритании заполнены только на 72%.

Ода пришел в выводу, что претензии некоторых критиков, обвиняющих Россию росте цен на газ, не имеют оснований.

«Если необходимо удержать цены на низком уровне, нужно увеличить предложение, поэтому, чем быстрее заработает «Северный поток — 2», тем лучше», — пишет журналист.

Ранее аналогичные факторы, повлиявшие на рост цен в Европе, озвучил президент России Владимир Путин. По его словам, дисбаланс, который наблюдается сейчас на энергетических рынках Европы, вызван быстрым посткризисным восстановлением, которое разогрело спрос на энергию, серьезным снижением запасов газа в подземных хранилищах Европы из-за холодов зимой в начале 2021 года, а также сокращение ветряной энергии из-за жары и безветренной погоды летом.