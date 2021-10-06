В Еврокомиссии заявили, что не ищут виновных в энергетическом кризисе

Официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант заявила, что в Еврокомиссии не занимаются поиском виновных в энергетическом кризисе, а хотят выправить ситуацию, сообщает РИА «Новости».

«Мы не ищем виновных, мы считаем важным сконцентрироваться на выправлении ситуации для европейцев и поиске правильных решений», — заявила Спинант.

Ранее в Кремле заявили о непричастности России к энергетическому кризису в Европе.

При этом, фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.