Российская нефть Urals впервые за три года подорожала до $80 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Европе впервые с октября 2018 года перевалила за отметку в $80 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

По данным агентства, по состоянию на вечер 5 октября, на Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) Urals достигла отметки $80,8 за баррель, а в Средиземноморье (CIF Augusta) торговалась по $81,35 за баррель.

Накануне стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent превысила отметку в $83 за баррель впервые с 10 октября 2018 года.

Ранее в Министерстве финансов России допустили «катастрофическое» снижение спроса на нефть. В ведомстве отметили, что спрос может снизиться в 4–6 раз.

В Минфине полагают, что спрос на нефть в 2050 году составит 17-24% от уровня спроса в 2019 году. Такие изменения на рынке, по данным министерства, могут произойти, если мир начнет проводить экономическую политику декарбонизации, то есть отказа от углеводородов.